Президентските и местните избори в Централноафриканската република са насрочени за края на декември, съобщи националната избирателна комисия

Общите избори в Централноафриканската република (ЦАР), включително президентските и местните, ще се проведат в края на декември 2025 г., съобщи вчера националната избирателна комисия на страната в документ, цитиран от агенция Франс прес.

Комисията обяви, че на 28 декември ще се проведе общо гласуване в първия тур на президентските и парламентарните избори, съчетано с регионални и местни избори.

През последната година местните избори в ЦАР бяха отлагани няколко пъти заради липса на финансиране, както и на валидни избирателни списъци. По данни на избирателната комисия се очаква да гласуват около 2,3 милиона избиратели, от които 749 000 новозаписани.

Президентът на Централноафриканската република Фостен-Арканж Туадера обяви в края на юли кандидатурата си за трети пореден мандат. Избран през 2016 г., Туадера бе преизбран през 2020 г. след избори, помрачени от обвинения в измама. Опонентите на Туадера го обвиняват, че иска да остане доживотен президент след приемането на новата конституция с референдум през 2023 г., която му позволява да се кандидатира за нов мандат.