През първото полугодие на 2025 г. киносалоните в Турция са отчели най-ниското ниво на посещаемост за последните 10 години

Според официалната статистика през първите шест месеца на 2025 г. киносалоните в Турция са били посетени от общо 15,44 милиона души, с което е достигнато най-ниското ниво на посещаемост от 2015 г. насам и е отбелязан спад от 28,2 процента спрямо същия период на миналата година, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

„Реалният брой на посетителите е дори по-нисък от този, който статистиката отчита, тъй като някои хора може да са си купили повече от един билет“, коментира кинокритикът Али Улви Уянък. Според Уянък основната причина за ниската посещаемост в турските киносалони е развитието на технологиите, заради което качеството на картината и звука от домашните телевизори и компютри се доближава все повече до тези в киносалона.

Според Учнък друга причина за спада в интереса към киносалоните са все по-високите цени на това преживяване. Това потвърждават и данните, според които въпреки рекордно ниската посещаемост турската киноиндустрия отчита ръст на приходите от над 7 процента.

Продуцентът Музаффер Йълдъръм пък споделя, че „реалният проблем е съдържанието“, подчертавайки, че много от големите кино студиа в Турция, които са произвеждали успешни блокбъстъри, вече са се пренасочили към дигитални проекти. „Хората няма да се завърнат в киносалоните, ако няма турски филми с известни актьори“, споделя още Йълдъръм, подчертавайки, че за последните 10 години турската киноиндустрия е отчела спад в броя на посетителите от 172 процента.