Разград ще бъде домакин на Националния мотосъбор в продължение на три дни

Разград отново ще бъде домакин на Националния мотосъбор, който се организира от мотоклуб „Лудогорски братя“. Официалното откриване на традиционния събор, който ежегодно събира хиляди почитатели на мотоциклетите и свободния дух, е тази вечер на поляната в местността Пчелина, съобщи за БТА пиарът на мотоклуб „Лудогорски братя“ Йордан Атанасов. Събитието ще продължи три дни в периода от 8 до 10 август, а организаторите от Разградския мотоклуб са подготвили много игри и изненади за почитателите на моторите, рок музиката и бирата.

Предвидени са интересни игри с щафетен характер за малки и големи, ще има дефиле на ретро машини, тунинг, шумен мотор и множество активности, които ще бъдат обявени след откриването. За първи път тази година гостите ще станат свидетели на нещо, което не е имало досега в Разград – „Глобусът на смъртта“ – изпълнение на акробати с мотори. В петък гостите ще могат да видят концерта на група DIVERSITY, а в събота – на Tsena Koev § band. В събота по обяд ще се състои традиционната почетна обиколка на Разград, отбеляза Атанасов.

„По време на събора даваме възможност на хората, които изкарат машината си, да разкажат историята за нея, защото не става въпрос само за самото каране. Има хора, за които това е стил и начин на живот, и когато един човек излезе и разкаже историята за машината си, повлиява доста на останалите, предава се емоция, енергия“, добави Атанасов.

Той разказа, че на всеки събор посетителите са около 2500 души от различни краища на България, като има гости и от чужбина. „През годините са идвали хора от Русия, Сърбия, Република Северна Македония, Молдова. Самото мероприятие се посещава от всякакви групи хора – големи, малки, семейства с деца. Има възможност за къмпинг с палатки, кемпери, каравани. Мотосъборът е място, където хората могат да се освободят и да излязат от социалните мрежи, да се срещнат с хора на живо, да създадат контакти, приятелства. За мен именно това е зареждащо – контактите с хората на живо, а не през алтернативните методи на съвремието със смартфони“, отбеляза Атанасов.

Той добави, че входът тази година е 20 лв. за възрастни, а за деца под 14 години – безплатно. За гостите е осигурен паркинг в близост до поляната.

Разградският мотоклуб „Лудогорски братя“ е домакин на Националният мотосъбор от 2004 година, но през 2017 година организацията на събора бива прекъсната за период от шест години. Мотосъбитието е възстановено през лятото на 2023 година, когато след дълго прекъсване почитатели на моторите и рока се събраха отново в разградската местност Пчелина.