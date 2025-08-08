Дамбраускас: "За нас ще е по-трудно, но имаме 90 минути у дома в Баку"

Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас говори след загубата с 0:1 от Левски в Лига на конференциите.

„Поздравявам Левски за победата. Получи се добър мач, тактически мач, дойдохме с план. Въпреки че се връщаме със загуба, мога да поздравя моите футболисти. Левски е топ отбор, имаше моменти, в които те контролираха играта и такива, в които ние я контролирахме. Усещам, че можехме да направим повече, особено в последната третина, но мога да похваля момчетата ми. Вярвам, че домакините могат да са благодарни на феновете си - за гола и преднината. Съмнявам се, че щеше да е същото, ако атмосферата беше различна. През второто полувреме имахме два много добри шанса, но за нещастие не ги реализирахме.

За нас ще е по-трудно, разбира се, но имаме 90 минути у дома в Баку. Трябва да вземем урок. Нашият тим е много млад - на 18 години, Левски има над 100-годишна история. И 20 пъти да играем, Левски винаги ще бъде фаворит. Бавене на времето? Абсурдно е да ме питате това. Мачът се игра 100 минути, имаше умора, пътувахме до София от Баку, това не е като да излезеш за десет минути от хотела до стадиона. Приемам въпроса ви като шега, но във всяка шега има малко истина. Вижте футболистите ми, те наистина имаха нужда от лекарска помощ“, заяви бившият треньор на Лудогорец.

Специалистът коментира конкуренцията в българското първенство и състоянието на фаворитите Лудогорец и Левски: „Трудно ми е да кажа дали Левски може да бие Лудогорец. Вярвам, че Лудогорец все още е най-добрият отбор в България. Няма съмнение, че Левски е израснал през последните години. През 2021 г. Левски завърши девети, ако не бъркам. Феновете пълнят стадиона, това дава тласък на отбора, виждам много различен отбор - с енергия, опит, добър треньор. Това е добре за българското първенство. Винаги е интересно да гледам българското първенство. Треньорът на Левски върши страхотна работа. До сутринта можем да си говорим тук какво трябва, за да се печели мач. Моята работа е да намеря начин да се противопоставим на Левски“, завърши Валдас Дамбаускас.