Млади кулинари от Разград завоюваха призови места на национален конкурс

Възпитаниците на разградския Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) от клуб „Млад кулинар“ спечелиха призови места на Националния ученически празник „За хляба наш“. Това съобщи за БТА ръководителят на клуба и заместник-директор на ЦУТНТ – инж. Даниела Кившанова.

„Тази година в състезанието участваха четири момичета от клуба – Алекс Иванова, Александра Георгиева, Галимила Ганева и Виолина Цонева. Алекс завоюва второ място с апетитен хляб с ароматна плънка, който впечатли журито в конкурса „Рецептите на баба“. Тя се конкурира с десетки участници от всички възрастови групи – от I до XII клас. Галимила Ганева и Александра Георгиева получиха поощрителни награди за своите изделия – погача-геврек, празнична питка „Алекса“ и козунак „Златна селекция“, допълни инж. Кившанова.

По думите ѝ, вдъхновени от идеите за здравословно и екосъобразно готвене, участниците в клуба сами отглеждат част от подправките, които използват в учебната кухня – мащерка, риган, магданоз, копър и др. „Това е чудесен начин учениците да придобият умения в градинарството и да научат повече за произхода на храната. Те активно се включват и в облагородяването и почистването на градината ни“, подчерта още инж. Кившанова.

Ръководителят на клуба разказа, че през учебната година учениците са участвали в две практически занятия с преподаватели и студенти от Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Разград, специалности „Технология на храните“ и „Биотехнология“. Темите на обученията са били: „Изследване на българското кисело мляко“, „Изследване на българското саламурено сирене“ и „Лабораторно изпичане на хляб“.

По време на занятията учениците са придобили знания за производствения процес на млечни продукти, техния състав и значение за човешкия организъм. Участвали са в различни видове анализи – сензорен анализ, измерване на съдържание на сол и вода в продуктите и други. „Особен интерес предизвика демонстрацията на технологията за производство на хляб по стандарт – с ръчно месене, предварителна и окончателна ферментация, оформяне и изпичане в лабораторна пещ. Впечатляваща лекция по темата изнесе проф. д.н. Станка Дамянова, директор на филиала в Разград. Учениците от своя страна споделиха собствени рецепти, изпробвани в учебната кухня, и почерпиха с приготвени от тях протеинови трюфели“, сподели още инж. Кившанова.

Тя допълни, че наскоро представители на клуба, заедно с директора на ЦУТНТ Цветанка Русева, са гостували в детска градина „Шестте ястребинчета“, където са представили презентация на тема „Храним ли се здравословно?“. Малчуганите са научили защо балансираното хранене е важно и как да водят здравословен начин на живот, а след това е била организирана тематична витрина.

„Освен че се учат и предават знанията си, участниците в клуб „Млад кулинар“ показват и големи сърца. Заедно с клуб „Млад техник“ те се включиха активно в доброволчески инициативи в подкрепа на ученик в неравностойно положение. Ангажираността им със социално значими теми продължи и с участието им в конкурса на сдружение „Жанета“ на тема „Моят град без насилие над деца“. Изявата с есета и рисунки донесе нови отличия за Алекс Иванова и Виолина“, обобщи инж. Кившанова.

През май месец Центърът за ученическо техническо и научно творчество в Разград награди изявените си възпитаници, сред които бяха и възпитаниците на клуб „Млад кулинар“.