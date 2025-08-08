Пътят към симитлийското село Сушица ще бъде затворен за тежкотоварни автомобили от 08:30 до 17:00 часа

Пътят към симитлийското село Сушица ще бъде затворен за тежкотоварни автомобили от 08:30 ч. до 17:00 ч. Това съобщи за БТА Георги Митрев, кметски наместник на селото.

От уебсайта на Община Симитли уточняват, че ограничението се налага заради ремонтни дейности, извършвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Работите са свързани с присъединяването на махала „Потока“ към водоснабдителната мрежа. Във връзка с това ще бъде въведено временно ограничение на движението за тежкотоварни превозни средства в посочения часови интервал.

Препоръчва се и на водачите на леки автомобили да избягват преминаване в посочения период, с цел да не се затрудняват ремонтните дейности по трасето, посочиха още от общинската администрация.