„А3 и другите“ на дизайнера Димитър Трайчев ще има среща с публиката на изложението „Море от книги“

Изданието „А3 и другите“ на дизайнера Димитър Трайчев ще има среща с публиката днес, 8 август, на литературния фестивал „Море от книги“, съобщи за БТА издателката Петя Михайлова.

Тя излиза през 2020 г., но е представяна само веднъж от автора, заедно с певицата Даниела Белчева, във варненския клуб „Ментол“. Михайлова отдавна иска да направи нова среща с публиката и сега това се осъществява благодарение на поканата издателство „Пи Букс“ да има свое събитие на изложението „Море от книги“.

„А3 и другите“ е сборник с есета, статии и интервюта на Димитър Трайчев. Повечето от тях са излизали в „А3 - бюлетин за служебно ползване“ на студио „Сталкер“, печатан в средата на 1990-те години. В първия му брой през пролетта на 1994 г. се анонсира, че е „само за приятели или поне познати. За хора, които се опитват да помръднат нещото от нулевата точка. За колеги и за тези, които се имат за такива. За поезията, за живописта, за музиката, за фотографията. За хакерите и гениите. За медиите и културния пазар. За качествената кухня и издателския софтуер“.

Бюлетинът излиза на хартия само в три броя, след което се поддържа онлайн до 2014 г. В него гостуват като автори много хора, свързани с културата във Варна. Сред тях са Милко Божков, Людмил Станев, Гаро Кешишян, Румен Серафимов, Анатолий Вапиров, Маргарита Войнова, Хари Саркисян. Имената на всички сътрудници са изброени на четвъртата корица на книгата „А3 и другите“. Във всеки екземпляр са приложени и образци от трите хартиени бюлетина. По думите на Трайчев на „А3“ са се позовавали почти всички медии в региона, когато става дума за коментар в областта на изкуството и културата. Изданието си позволява лукса да се повдигне на пръсти и да прескочи регионалната рамка, като коментира теми от кухнята на световното изкуство, добавя той.

Михайлова, която е и редактор на книгата, сподели, че дълго време е убеждавала дизайнера да събере своите статии и есета в издание, тъй като по нейно мнение той има изключителен талант за писане. Последната част е с текстове, публикувани след 2013 г., за които авторът казва, че задължително биха намерили място в „А3“, ако съществуваше. „Сигурен съм, че някой ще продължи започнатото. Може би не днес, не утре, но ще продължи. Пак ще бъде трудно, но забавно“, отбелязва той.

В срещата с читатели днес ще участва и певицата Даниела Белчева.