Турският външен министър Хакан Фидан потвърди подкрепата на Анкара за стабилността и възстановяването на Сирия след срещата си вчера със сирийския временен президент Ахмед аш Шараа в Дамаск, предаде Асошиейтед прес.

В изявление, публикувано в Екс, Фидан обеща продължаваща подкрепа за борбата на Сирия срещу екстремистките групировки и потвърди готовността на Турция да помогне за управлението на лагери в Североизточна Сирия, в които се настаняват хора с предполагаеми връзки с войнстващата групировка „Ислямска държава“.

Двамата са обсъдили и действията на Израел в Сирия, написа още Фидан в Екс, обвинявайки Израел в „следване на политика на дестабилизация в нашия регион“ и призовавайки международната общност да не позволява на „политиките му да надделеят“.

Анкара е силен поддръжник на временното правителство в Дамаск, откакто бившият сирийски президент Башар Асад беше свален при светкавична бунтовническа офанзива през декември м.г., припомня АП. Това беше третото посещение на Фидан в Дамаск след падането на Асад.