Нормално е движението през граничните пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония

Снимка: Красимир Николов/БТА, Архив
08.08.2025 07:04
Нормално е движението през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция, Сърбия и Република Северна Македония. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния. 

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи с Гърция в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

 

