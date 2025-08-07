Подробно търсене

Движението през граничен пункт „Станке Лисичково“ е възстановено, съобщиха от „Гранична полиция“

Маргарита Колева
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София ,  
07.08.2025 07:37
 (БТА)

Възстановено е движението през Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Станке Лисичково" в двете посоки, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР на сайта си. 

БТА припомня, че вчера преминаването в двете посоки на леки и товарни превозни средства през граничния пункт беше преустановено заради полагане на завършващ слой асфалт на трасетата в граничната зона, където се извършва цялостна реконструкция. 

По данни към 06:00 часа тази сутрин трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, както и на границите с Турция и Сърбия.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе на границата с Румъния, припомнят от „Гранична полиция“. Въведена е временна организация на движението, като преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. На останалите гранични преходи трафикът е нормален.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем -Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.
През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона, посочват още от „Гранична полиция“. 

 

/МК/

