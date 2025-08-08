Заради ремонт до обяд ще има промени в организацията на движение в района на моста при 26-и км на автомагистрала „Струма“

Заради ремонт ще има промени в организацията на движение в района на моста при 26-и км на автомагистрала „Струма“ от 08:00 ч. до 12:00 ч., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В участъка на територията на област Перник ще се извършва авариен ремонт на фугата на съоръжението, като ще се работи поетапно в двете платна за движение.

От 08:00 ч. до 09:30 ч. ще бъде ограничено движението по изпреварващата лента в платното за София, като трафикът ще се осъществява в активната лента. От 09:30 ч. до 11:00 ч. ще бъде ограничено движението в активната лента в платното за София, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. От 11:00 ч. до 12:00 ч. ще бъде ограничено преминаването в активната лента в платното за Кулата, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими за повишаване безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

