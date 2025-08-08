С проект Община Разлог включва в социалните си услуги "умни гривни", които следят здравословното състояние на притежателя си

С проект Община Разлог включва в социалните си услуги "умни гривни", които дават информация за здравния статус на потребителя, съобщи за БТА заместник-кметът по "Социални дейности, образование, култура, спорт и туризъм" Гергана Костова.

Това е една от най-новите социални услуги в общината и е по проект „Иновативни здравно – социални услуги в община Разлог“, чиято цел е да се подобри качеството на живот и социалното включване на хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, чрез представяне на иновативни здравно-социални услуги в домашна среда, обясни Гергана Костова.

Този проект включва две дейности. В изпълнение на едната ще бъдат осигурени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на над 55 самотно живеещи с увреждания на територията на общината, каза още зам.-кметът на Разлог. Услугите ще бъдат предоставяни почасово от 12 специалисти, наети по проекта. Това са социални сътрудници, домашни помощници, медицинска сестра, като услугите могат да включват дейности за посрещане на ежедневните нужди на потребителите като хранене, приготвяне на храна, хигиена в жилището, дозировка на лекарства, поставяне на инжекции, каза още Костова.

Втората дейност е свързана с развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър, което са така наречените „умни гривни“, с които ще се обхванат четирима потребители от целевата група, посочи Гергана Костова. По думите ѝ услугата включва използване на индивидуално устройство за дистанционно наблюдение, алармиране в състоянието и движението на потребителя, както и за измерване на основните жизнени показатели като кръвно налягане, пулс, температура, нива на кислород в кръвта. „Умните гривни“ ще дават постоянна информация за здравния статус на потребителите, а при отклонение веднага ще бъде подаван сигнал до близките на потребителя, както и до домашния асистент. Гривните са полезни и защото дават показват локацията на дадения потребител, това е особено подходящо за хора с деменция, тъй като винаги ще се знае местоположението на дадения човек, каза още Костова.

Проектът е на стойност над 540 хиляди лева и ще се изпълнява за срок от две години. Подобен проект се изпълнява за пръв път на територията на общината. Според зам.-кмета с напредването на технологиите, тези услуги ще стават все по-широко използвани. Целта на тези услуги е потребителите да останат в дома си и в общността си, а не да бъдат обгрижвани в специализирана институция, освен ако това не е крайно наложително, посочи Гергана Костова.

Заместник-кметът на Разлог допълни, че Общината ще продължи да работи в посока реализиране на проекти, с които да бъдат осигурявани подобни услуги на по-голям кръг потребители.

Община Разлог е пример за социална политика и политика към социална справедливост, като се стараем да обхванем колкото се може повече нуждаещи се групи, отбеляза тя.

Социалните услуги в общината обхващат стотици хора в уязвими групи, а с дейността на специалисти се подпомагат и семействата на хора в неравностойно положение. За 50 пълнолетни лица с физически увреждания се грижи екипът на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания в село Долно Драглище. В същото село има и Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания. На територията на общината работят и Център за деца и младежи с интелектуални затруднения, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дома за стари хора, които тази година ще бъде преструктуриран в социална услуга за резидентна грижа.

Социалните услуги в общината са още: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. За децата до 18 годишна възраст без увреждания и лишени от родителски грижи, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки или в приемно семейство, добре работи Центърът за настаняване от семеен тип. В Разлог екип от психолози, педагози, социални работници работят с над 30 деца със специфични потребности. Центърът работи и със семействата на деца в риск, насочени от отдел „Закрила на детето“, както и с родители, когато се налага оценяване на родителския капацитет, обучават се и бъдещи осиновители. За почти пет години екипът е помогнал на повече от 200 деца и техните семейства, посочи Гергана Костова.

Социалните услуги в Разлог включват и услуга „Асистентска подкрепа“, има и 185 асистенти, които подкрепят хора с трайни увреждания. Общината е партньор с Агенцията за социално подпомагане за реализиране на дейностите по проект „Детска кухня“, по който се осигурява храна по тристепенно меню за обяд. Над 250 души в неравностойно социално положение получават топъл обяд по програма, съфинансирана от Европейския социален фонд +.