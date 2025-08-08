Комисията по разоръжаването на ПКК в парламента на Турция ще изслуша днес вътрешния и военния министър, както и директора на разузнаването

Наскоро сформираната в турския парламент комисия по разоръжаването на Кюрдската работническа партия (ПКК) ще изслуша днес министъра на вътрешните работи Али Йерликая, министъра на отбраната Яшар Гюлер, както и директора на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер". Това ще се случи на второто заседание на комисията, създадена за да подготви необходимите правни промени във връзка с процеса по разформироване на групировката.

Комисията е ръководена от председателя на Меджлиса Нуман Куртулмуш, а в нейния състав влизат депутати от всички парламентарно представени партии. По време на изслушването днес членовете ѝ ще получат актуална информация за дейностите, които осъществяват силовите структури по отношение на процеса по разоръжаване.

След първото си заседание на 5 август 2025 г. депутатите решиха комисията да се казва Комисия за национална солидарност, обединение и демокрация. Сред задачите на народните избраници ще бъде изготвянето на анализ за необходимите законодателни промени и внасянето на конкретни предложения, които да бъдат гласувани от Меджлиса.

Комисията следва да продължи да работи до края на 2025 г. Предвидено е дейността ѝ да може да бъде удължена след гласуване и одобрение на депутатите, които членуват в нея.

ПКК е смятана за терористична организация от Турция, САЩ, Европейския съюз и Обединеното кралство. Групировката води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г., в която са загинали десетки хиляди хора.

На 12 май т. г. ПКК обяви, че се разпуска, с което слага край на въоръжената си борба срещу турските власти. На 11 юли бойците на организацията започнаха церемониално да предават оръжията си край северния иракски град Сюлеймания – ключова стъпка в процеса по прочистването на страната от тероризма, който започна в края на миналата година по инициатива на националистическия лидер Девлет Бахчели, съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган.