Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.08.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.08.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17158
|
0.853548
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.64018
|
2.74712
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33522
|
0.74894
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.03775
|
0.490737
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.4864
|
4.02188
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.06195
|
12.4039
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62478
|
3.80984
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26913
|
0.440698
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.28792
|
4.37078
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.9928
|
200.288
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17647
|
8500
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.84752
|
2.06291
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15566
|
46.3895
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.34978
|
74.0861
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.25285
|
79.818
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.36257
|
733.907
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.03174
|
9.69236
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.92272
|
2.54925
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.74849
|
5.71922
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08603
|
0.920785
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.20245
|
31.2261
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.39661
|
2.27448
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94878
|
2.53243
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.67165
|
5.98211
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33041
|
0.751648
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.13597
|
19.4705
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.62015
|
15.1054
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.7868
|
0.55966
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.57736
|
10.4413
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3451.49
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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