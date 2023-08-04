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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.08.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.08.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.08.2023
Снимка: архив/БТА
София ,  
04.08.2023 18:15
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17158

0.853548

Бразилски реал

BRL

10

3.64018

2.74712

Канадски долар

CAD

1

1.33522

0.74894

Швейцарски франк

CHF

1

2.03775

0.490737

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.4864

4.02188

Чешка крона

CZK

100

8.06195

12.4039

Датска крона

DKK

10

2.62478

3.80984

Британска лира

GBP

1

2.26913

0.440698

Хонконгски долар

HKD

10

2.28792

4.37078

Унгарски форинт

HUF

1000

4.9928

200.288

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17647

8500

Израелски шекел

ILS

10

4.84752

2.06291

Индийска рупия

INR

100

2.15566

46.3895

Исландска крона

ISK

100

1.34978

74.0861

Японска йена

JPY

100

1.25285

79.818

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.36257

733.907

Мексиканско песо

MXN

10

1.03174

9.69236

Малайзийски рингит

MYR

10

3.92272

2.54925

Норвежка крона

NOK

10

1.74849

5.71922

Новозеландски долар

NZD

1

1.08603

0.920785

Филипинско песо

PHP

100

3.20245

31.2261

Полска злота

PLN

10

4.39661

2.27448

Румънска лея

RON

10

3.94878

2.53243

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.67165

5.98211

Сингапурски долар

SGD

1

1.33041

0.751648

Тайландски бат

THB

100

5.13597

19.4705

Турска лира

TRY

100

6.62015

15.1054

Щатски долар

USD

1

1.7868

0.55966

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.57736

10.4413

Злато (в трой унции)

XAU

1

3451.49

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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