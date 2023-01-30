Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.01.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.01.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.27084
|
0.786881
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.51427
|
2.84554
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34588
|
0.743008
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.94707
|
0.513592
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.65734
|
3.76316
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.19676
|
12.1999
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.6294
|
3.80315
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.22309
|
0.449824
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.2898
|
4.36719
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.00814
|
199.675
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.1973
|
8352.13
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.17607
|
1.93197
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.20032
|
45.4479
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.27582
|
78.381
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.37939
|
72.4958
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.46081
|
684.552
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.54669
|
10.4748
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.22681
|
2.36585
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.81221
|
5.51812
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.16571
|
0.857846
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.28877
|
30.4065
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.15224
|
2.40834
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.98701
|
2.50815
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73666
|
5.75818
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.36676
|
0.731657
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.48159
|
18.2429
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.5377
|
10.4847
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79385
|
0.55746
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.03543
|
9.65782
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3454.62
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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