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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.01.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.01.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.01.2023
София,  
30.01.2023 18:06
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.27084

0.786881

Бразилски реал

BRL

10

3.51427

2.84554

Канадски долар

CAD

1

1.34588

0.743008

Швейцарски франк

CHF

1

1.94707

0.513592

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.65734

3.76316

Чешка крона

CZK

100

8.19676

12.1999

Датска крона

DKK

10

2.6294

3.80315

Британска лира

GBP

1

2.22309

0.449824

Хонконгски долар

HKD

10

2.2898

4.36719

Унгарски форинт

HUF

1000

5.00814

199.675

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.1973

8352.13

Израелски шекел

ILS

10

5.17607

1.93197

Индийска рупия

INR

100

2.20032

45.4479

Исландска крона

ISK

100

1.27582

78.381

Японска йена

JPY

100

1.37939

72.4958

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.46081

684.552

Мексиканско песо

MXN

100

9.54669

10.4748

Малайзийски рингит

MYR

10

4.22681

2.36585

Норвежка крона

NOK

10

1.81221

5.51812

Новозеландски долар

NZD

1

1.16571

0.857846

Филипинско песо

PHP

100

3.28877

30.4065

Полска злота

PLN

10

4.15224

2.40834

Румънска лея

RON

10

3.98701

2.50815

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73666

5.75818

Сингапурски долар

SGD

1

1.36676

0.731657

Тайландски бат

THB

100

5.48159

18.2429

Турска лира

TRY

100

9.5377

10.4847

Щатски долар

USD

1

1.79385

0.55746

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.03543

9.65782

Злато (в трой унции)

XAU

1

3454.62

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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Към 18:19 на 30.01.2023 Новините от днес

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