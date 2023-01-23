Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.01.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.01.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.25947
|
0.793985
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.46951
|
2.88225
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34671
|
0.74255
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.95329
|
0.511957
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.65269
|
3.76976
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.1899
|
12.2102
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62905
|
3.80366
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.22329
|
0.449784
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.29814
|
4.35135
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.93921
|
202.462
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19885
|
8341.33
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.32793
|
1.8769
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.21118
|
45.2247
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.26427
|
79.097
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.38075
|
72.4244
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.46431
|
682.916
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.56733
|
10.4522
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.19814
|
2.38201
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.8307
|
5.46239
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.16571
|
0.857846
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.29569
|
30.3427
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.15136
|
2.40885
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9751
|
2.51566
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.75911
|
5.68469
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.36504
|
0.732579
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.48928
|
18.2173
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.56499
|
10.4548
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79913
|
0.555824
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.04816
|
9.54053
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3448.89
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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