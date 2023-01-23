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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.01.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.01.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.01.2023
Пресфото - БТА, снимка: Владимир Шоков
София,  
23.01.2023 18:11
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.25947

0.793985

Бразилски реал

BRL

10

3.46951

2.88225

Канадски долар

CAD

1

1.34671

0.74255

Швейцарски франк

CHF

1

1.95329

0.511957

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.65269

3.76976

Чешка крона

CZK

100

8.1899

12.2102

Датска крона

DKK

10

2.62905

3.80366

Британска лира

GBP

1

2.22329

0.449784

Хонконгски долар

HKD

10

2.29814

4.35135

Унгарски форинт

HUF

1000

4.93921

202.462

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19885

8341.33

Израелски шекел

ILS

10

5.32793

1.8769

Индийска рупия

INR

100

2.21118

45.2247

Исландска крона

ISK

100

1.26427

79.097

Японска йена

JPY

100

1.38075

72.4244

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.46431

682.916

Мексиканско песо

MXN

100

9.56733

10.4522

Малайзийски рингит

MYR

10

4.19814

2.38201

Норвежка крона

NOK

10

1.8307

5.46239

Новозеландски долар

NZD

1

1.16571

0.857846

Филипинско песо

PHP

100

3.29569

30.3427

Полска злота

PLN

10

4.15136

2.40885

Румънска лея

RON

10

3.9751

2.51566

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.75911

5.68469

Сингапурски долар

SGD

1

1.36504

0.732579

Тайландски бат

THB

100

5.48928

18.2173

Турска лира

TRY

100

9.56499

10.4548

Щатски долар

USD

1

1.79913

0.555824

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.04816

9.54053

Злато (в трой унции)

XAU

1

3448.89

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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