Полицаи откриха над 1,6 килограма марихуана в жилище в Стара Загора, задържаха 28-годишна жена

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: Областна дирекция на МВР - Стара Загора
Стара Загора,  
22.10.2025 10:39
 (БТА)

Над 1,6 килограма марихуана са открили в жилище в Стара Загора полицейски служители от сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при Областна дирекция на МВР - Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на полицията. Наркотиците са намерени при претърсване и изземване в жилище в областния град, обитавано от 28-годишна жена. 

Униформените са открили две полиетиленови торби, съдържащи суха зелена растителна маса, за която изготвената експертиза установява, че представлява марихуана с тегло 1603,83 грама. Жената е задържана за срок до 24 часа.

А по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

БТА припомня, че през миналата седмица криминалисти откриха и иззеха над 100 грама метамфетамин от жилище в Стара Загора.

