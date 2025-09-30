Една добре координирана операция, каза Росен Желязков за евакуацията на двама българи и палестинска гражданка от ивицата Газа

Една добре координирана операция, каза пред журналисти премиерът Росен Желязков по повод извършената евакуация на двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка от ивицата Газа. Той участва в Националната конференция "Компас 2025" в София.

Със сигурност има, в момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол, отговори Желязков на въпрос има ли още българи, които се нуждаят от евакуация. Това няма да е нито първата, нито последна операция за евакуация на българи в нужда, добави премиерът.

Има воля веднага да се реагира и да се действа по правоприлагането с необходимия ресурс, каза премиерът за обвинените служители на „Автомобилна администрация“ за искане на подкуп от превозващи техника за концерта на британския певец Роби Уилямс в София. Структурните предпоставки за подобни случаи ще адресираме много скоро. Отдавна говорим за един контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи, добави Росен Желязков.