На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Панагюрище ще разгледа и гласува отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2024 година, както и отчетите за средствата от Европейския съюз, сметките за чужди средства и общинския дълг. Това показва информация, публикувана на сайта на местната администрация.

В дневния ред е включено още даването на разрешения за изработване на подробни устройствени планове с възложител „Асарел-Медет“ АД – за развитие на рудник „Асарел“ и за изграждане на хвостохранилище „Люляковица“ до кота 900. Съветниците ще обсъдят и одобряването на бизнес плановете на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД и „Оборище“ ЕООД за периода 2025–2027 година.

Заседанието ще започне в 14:15 ч., а общият брой на точките в предварителния дневен ред е 11.