Подробно търсене

Стотици гледаха на живо финала на Световното първенство по волейбол за мъже в спортната зала във Видин

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Стотици гледаха на живо финала на Световното първенство по волейбол за мъже в спортната зала във Видин
Стотици гледаха на живо финала на Световното първенство по волейбол за мъже в спортната зала във Видин
В спортна зала „Фестивална“ във Видин се излъчва на живо финалът на Световното първенство по волейбол между отборите на България и Италия. Снимка: кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Видин,  
28.09.2025 16:32
 (БТА)

Стотици се събраха в спортна зала „Фестивална“ във Видин, за да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол за мъже, видя репортер на БТА. Инициативата е на община Видин, която вчера обяви събитието във фейсбук страницата си. На специално монтиран екран в залата срещата за титлата между България и Италия се предаваше пряко.

"След 55 години България отново е на върха на световния волейбол. Нашите момчета се бориха достойно", каза заместник-кметът Борислава Борисова.

"По инициатива на общинското ръководство дадохме възможност на нашите съграждани заедно да изживеем този исторически момент. Старопрестолният Видин подкрепя своите момчета с енергия, гордост и любов към България. Българският отбор заслужава почит и уважение", подчерта Борисова.

"Вълнувам се! Емоцията е по-голяма, когато гледам мача с много хора, каза Йоана Ванкова. Можех да съм у дома пред телевизора, но тук определено е по-вълнуващо. Дойдохме да подкрепим нашите лъвове с положителна емоция и нагласа. И в същото време да дадем добър пример на младите", допълни тя.

Атмосферата в спортната зала във Видин беше празнична. При всяка точка на националния отбор на България залата избухваше в ръкопляскания, викове „Българи, юнаци!“ и развети български знамена.

/ДВ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

28.09.2025 16:25

Весела Лечева към волейболистите: "Вие обединихте България и напълнихте площадите в страната"

„Финалът на Световното първенство по волейбол и Вашият огромен успех събра цяла България – пред екраните, на площадите, в сърцата!“ С тези думи председателят на БОК Весела Лечева поздрави националите по волейбол

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:49 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация