Стотици гледаха на живо финала на Световното първенство по волейбол за мъже в спортната зала във Видин

Стотици се събраха в спортна зала „Фестивална“ във Видин, за да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол за мъже, видя репортер на БТА. Инициативата е на община Видин, която вчера обяви събитието във фейсбук страницата си. На специално монтиран екран в залата срещата за титлата между България и Италия се предаваше пряко.

"След 55 години България отново е на върха на световния волейбол. Нашите момчета се бориха достойно", каза заместник-кметът Борислава Борисова.



"По инициатива на общинското ръководство дадохме възможност на нашите съграждани заедно да изживеем този исторически момент. Старопрестолният Видин подкрепя своите момчета с енергия, гордост и любов към България. Българският отбор заслужава почит и уважение", подчерта Борисова.

"Вълнувам се! Емоцията е по-голяма, когато гледам мача с много хора, каза Йоана Ванкова. Можех да съм у дома пред телевизора, но тук определено е по-вълнуващо. Дойдохме да подкрепим нашите лъвове с положителна емоция и нагласа. И в същото време да дадем добър пример на младите", допълни тя.

Атмосферата в спортната зала във Видин беше празнична. При всяка точка на националния отбор на България залата избухваше в ръкопляскания, викове „Българи, юнаци!“ и развети български знамена.