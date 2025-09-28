Весела Лечева към волейболистите: "Вие обединихте България и напълнихте площадите в страната"

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
София,  
28.09.2025 16:25
 (БТА)

„Финалът на Световното първенство по волейбол и Вашият огромен успех събра цяла България – пред екраните, на площадите, в сърцата!“ С тези думи председателят на БОК Весела Лечева поздрави националите по волейбол, които спечелиха сребърните медали във Филипините

„Дори не мечтаехме за този успех в началото на шампионата. Вашият път до финала беше истински сън. Показахте огромна класа и воля, а Вашият талант, дързост и младост са обещание за бъдещето. Убедена съм, че след три години ще сте сред най-добрите и на Олимпийските игри в Лос Анджелис“, написа Весела Лечева. 

„Цяла България днес беше ВОЛЕЙБОЛ. За първи път след Американското лято през 1994 г. българите излязоха по площадите в цялата страна, за да подкрепят националния си отбор.  Бъдещето е пред вас! Българският спорт може да обедини нацията и Вие го доказахте!“, написа още Лечева.

/КМ/

28.09.2025 16:32

Стотици гледаха на живо финала на Световното първенство по волейбол за мъже в спортната зала във Видин

Стотици се събраха в спортна зала „Фестивална“ във Видин, за да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол за мъже, видя репортер на БТА. Инициативата е на община Видин, която вчера обяви събитието във фейсбук страницата си.
28.09.2025 16:26

Десетки привърженици на волейбола в Пловдив изгледаха финала на Световното първенство за мъже между България и Италия в центъра на града

Десетки привърженици на волейбола в Пловдив изгледаха на живо финала на Световното първенство за мъже между България и Италия пред сградата на общината. Сред тях бяха кметът на града Костадин Димитров, заместник-кметът Николай Бухалов, ръководителят на отдел "Спорт и младежки дейности" в общината - Иван Запрянов, волейболната легенда Каспар Симеонов, както и състезатели от шампиона на България при жените - Марица (Пловдив), и вицешампиона на страната при мъжете - Локомотив Авиа.
28.09.2025 16:20

България направи изключителен пробив като най-младия отбор на Световното първенство по волейбол

Националният отбор на България бе най-младият на Световното първенство с разлика от останалите конкуренти. Средната възраст на титулярния тим е малко над 24 години, като най-опитните са 29-годишният Мартин Атанасов и Илия Петков, капитанът Алекс
28.09.2025 16:06

”Ще ми трябва време, за да разбера какво сътворихме в последните дни“, радва се Илия Петков след финала на Световното първенство по волейбол

Централният блокировач на българския национален отбор по волейбол Илия Петков заяви, че все още не осъзнава постижението от днес, когато лъвовете стигнаха до финал на Световното първенство. Защитаващият титлата си отбор на Италия обаче отне мечтата

