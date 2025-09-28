България направи изключителен пробив като най-младия отбор на Световното първенство по волейбол

Националният отбор на България бе най-младият на Световното първенство с разлика от останалите конкуренти.

Средната възраст на титулярния тим е малко над 24 години, като най-опитните са 29-годишният Мартин Атанасов и Илия Петков, капитанът Алекс Грозданов е на 27, Аспарух Аспарухов тази година навърши 25, либерото Дамян Колев е на 23, Александър Николов и Симеон Николов ще навършат тепърва 22 и 19 години в края на годината.

Ако се прибавят основните резерви на тима по време на шампионата - Преслав Петков, Георги Татаров, Венислав Антов и Димитър Добрев, средната възраст пада още повече, тъй като най-възрастният от тях е 22-годишният Татаров, Петков също е роден през 2003, Антов е с година по-малък, а либерото Добрев е едва на 17 години.

Това е изключително обещание за бъдещето, тъй като този отбор може да играе в този състав в следващите години, като състезателите ще имат достатъчно време да усъвършенстват автоматизмите помежду си под ръководството на Джанлоренцо Бленджини.

Когато бе представен Бленджини като национален селекционер, от федерацията обявиха, че основната цел през този отбор е класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028. Тимът засега преизпълни целта си, като стана световен вицешампион, а много специалисти изтъкнаха, че младият отбор леко изпреварва развитието си.

Българският отбор вече се завърна в Топ 10 в световната ранглиста и със статута си на втори отбор на Мондиала, вече ще излиза като фаворит срещу повечето си съперници.

Следващата стъпка пред България е участието в Лигата на нациите през лятото на 2026 и най-вече Европейското първенство през месец юни догодина, в което България ще е домакин, заедно с Румъния, Финландия и Италия.

На Световното първенство в Полша през 2027 България трябва да защитава позицията си на вицешампион, като това ще е генерална репетиция за Олимпийските игри в Лос Анджелис през лятото на 2028, когато талантът на младите българи трябва да се е превърнал в опит и рутина, което да донесе поредните триумфи в най-успешния ни колективен спорт.