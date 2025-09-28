Подробно търсене

България направи изключителен пробив като най-младия отбор на Световното първенство по волейбол

Христо Бонински
България направи изключителен пробив като най-младия отбор на Световното първенство по волейбол
България направи изключителен пробив като най-младия отбор на Световното първенство по волейбол
Снимка: AP Photo/Aaron Favila
София,  
28.09.2025 16:20
 (БТА)

Националният отбор на България бе най-младият на Световното първенство с разлика от останалите конкуренти.

Средната възраст на титулярния тим е малко над 24 години, като най-опитните са 29-годишният Мартин Атанасов и Илия Петков, капитанът Алекс Грозданов е на 27, Аспарух Аспарухов тази година навърши 25, либерото Дамян Колев е на 23, Александър Николов и Симеон Николов ще навършат тепърва 22 и 19 години в края на годината.

Ако се прибавят основните резерви на тима по време на шампионата - Преслав Петков, Георги Татаров, Венислав Антов и Димитър Добрев, средната възраст пада още повече, тъй като най-възрастният от тях е 22-годишният Татаров, Петков също е роден през 2003, Антов е с година по-малък, а либерото Добрев е едва на 17 години.

Това е изключително обещание за бъдещето, тъй като този отбор може да играе в този състав в следващите години, като състезателите ще имат достатъчно време да усъвършенстват автоматизмите помежду си под ръководството на Джанлоренцо Бленджини.

Когато бе представен Бленджини като национален селекционер, от федерацията обявиха, че основната цел през този отбор е класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028. Тимът засега преизпълни целта си, като стана световен вицешампион, а много специалисти изтъкнаха, че младият отбор леко изпреварва развитието си.

Българският отбор вече се завърна в Топ 10 в световната ранглиста и със статута си на втори отбор на Мондиала, вече ще излиза като фаворит срещу повечето си съперници.
Следващата стъпка пред България е участието в Лигата на нациите през лятото на 2026 и най-вече Европейското първенство през месец юни догодина, в което България ще е домакин, заедно с Румъния, Финландия и Италия.

На Световното първенство в Полша през 2027 България трябва да защитава позицията си на вицешампион, като това ще е генерална репетиция за Олимпийските игри в Лос Анджелис през лятото на 2028, когато талантът на младите българи трябва да се е превърнал в опит и рутина, което да донесе поредните триумфи в най-успешния ни колективен спорт. 

/ХБ/

Свързани новини

28.09.2025 16:34

Джанлоренцо Бленджини: "Гордея се с този отбор, България също трябва да се гордее"

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини направи обобщение на представянето на тима след края на Световния шампионат, в който България спечели сребърните медали.  "Днес беше много трудно. Защото дойдохме тук да се опитаме
28.09.2025 16:25

Весела Лечева към волейболистите: "Вие обединихте България и напълнихте площадите в страната"

„Финалът на Световното първенство по волейбол и Вашият огромен успех събра цяла България – пред екраните, на площадите, в сърцата!“ С тези думи председателят на БОК Весела Лечева поздрави националите по волейбол
28.09.2025 16:06

”Ще ми трябва време, за да разбера какво сътворихме в последните дни“, радва се Илия Петков след финала на Световното първенство по волейбол

Централният блокировач на българския национален отбор по волейбол Илия Петков заяви, че все още не осъзнава постижението от днес, когато лъвовете стигнаха до финал на Световното първенство. Защитаващият титлата си отбор на Италия обаче отне мечтата
28.09.2025 15:31

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже

България загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след първенството на планетата в
28.09.2025 15:20

България стана вицешампион на Световно първенство по волейбол за мъже за втори път в историята си

Националният отбор на България загуби от Италия с 0:3 (21:25, 17:25, 25:17, 25:10) финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Мачът се игра в Пасай Сити пред 15 862 зрители. Така за втори път в историята след 1970 в София

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:48 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация