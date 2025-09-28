Подробно търсене

Христо Бонински
Джанлоренцо Бленджини: "Гордея се с този отбор, България също трябва да се гордее"
Снимка: volleyballworld.com
Пасай Сити,  
28.09.2025 16:34
 (БТА)

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини направи обобщение на представянето на тима след края на Световния шампионат, в който България спечели сребърните медали. 

"Днес беше много трудно. Защото дойдохме тук да се опитаме да играе голям волейбол. Знаехме, че ще е труден мач. Много се гордея с отбор, България също трябва да е горда с този отбор. Състезателите подобриха много техническите и тактическите си качества, както и менталната настройка. Всичко е ново за тях. Сега те трябва да се справят със ситуацията - не трябва да са тъжни, когато не се получават нещата, и да не летят в облаците при победите. Трябва да има баланс", каза италианският треньор.

"За мен и за момчетата всичко е много емоционално. Това е сбъдната мечта. Всички трябва да работят, за да се подобряват през сезона, за да можем да имаме успехи и през следващото лято. Исках да запазя менталната си енергия по време на първенството и за това се извинявам на всички, на които не съм отговорил. Ще го направя през следващата седмица. Но усещахме вашата енергия и вашата любов", каза още Джанлоренцо Бленджини. 

