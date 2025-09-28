Трудно е да осъзнаем какво сме постигнали, заяви разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов

site.btaТрудно е да осъзнаем какво сме постигнали, заяви разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов
Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов все още не може да повярва на успехите, постигнати по време на Мондиал 2025. "Трикольорите" станаха вицешампиони на първенството във Филипините, а младият плеймейкър ще играе в руския Локомотив Новосибирск през следващия сезон.
"Трудно се говори в тези моменти. Трудно ще осъзнаем какво точно сме постигнали. Да завършиш със загуба, никога не е лесно, но съм сигурен, че скоро ще усетим успеха, който сме постигнали. Италия е по-добрият отбор. Заслужено ни победиха. Когато такъв съперник те победи, стискаш им ръката и работиш за това да ги победиш. Има още какво да градим като отбор. Това първенство ми помогна много. Сега е време да отдъхна малко от волейбола и след това започвам да мисля за Русия", коментира Николов пред телевизия MAXSport.
