Асен Даскалов
Трудно е да осъзнаем какво сме постигнали, заяви разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов
AP photo: Aaron Favila
Пасай Сити,  
28.09.2025 16:28
 (БТА)

Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов все още не може да повярва на успехите, постигнати по време на Мондиал 2025. "Трикольорите" станаха вицешампиони на първенството във Филипините, а младият плеймейкър ще играе в руския Локомотив Новосибирск през следващия сезон.

"Трудно се говори в тези моменти. Трудно ще осъзнаем какво точно сме постигнали. Да завършиш със загуба, никога не е лесно, но съм сигурен, че скоро ще усетим успеха, който сме постигнали. Италия е по-добрият отбор. Заслужено ни победиха. Когато такъв съперник те победи, стискаш им ръката и работиш за това да ги победиш. Има още какво да градим като отбор. Това първенство ми помогна много. Сега е време да отдъхна малко от волейбола и след това започвам да мисля за Русия", коментира Николов пред телевизия MAXSport.

/ХБ/

