БФВолейбол и Столична община организират специално посрещане за сребърните медалисти от Мондиал 2025

София,  
28.09.2025 17:36
Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община организират първото по рода си посрещане за феновете и всички българи, които искат да празнуват заедно с националния отбор, спечелил сребърните медали от Мондиал 2025. Специалното събитие ще се проведе на 30 септември (вторник) от 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".

"Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Медиите ще бъдат допускани с прес карти в специално изградена зона с възможност за интервюта с отбора, треньорския щаб и представители на федерацията. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои. Водещи ще бъдат Найден Тодоров и Атанас Стоянов (Наско)", се казва в съобщението на организаторите.

