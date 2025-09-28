Десетки привърженици на волейбола в Пловдив изгледаха финала на Световното първенство за мъже между България и Италия в центъра на града

Десетки привърженици на волейбола в Пловдив изгледаха на живо на голям екран финала на Световното първенство за мъже между България и Италия пред сградата на общината. Сред тях бяха кметът на града - Костадин Димитров, заместник-кметът - Николай Бухалов, ръководителят на отдел "Спорт и младежки дейности" в общината - Иван Запрянов, волейболната легенда Каспар Симеонов, както и състезатели от шампиона на България при жените - Марица (Пловдив), и вицешампиона на страната при мъжете - Локомотив Авиа.

Събралите се хора подкрепяха емоционално българския национален отбор, който заслужи сребърните медали и така за втори път в историята си се класира на второто място от планетарен шампионат при мъжете след 1970 година в София.

След срещата Каспар Симеонов, който е олимпийски вицешампион с представителния тим на България от Игрите в Москва през 1980 година, поздрави българските състезатели за големия успех, който постигнаха и допълни, че според него този отбор ще радва българските любители на волейбола още дълги години.

"При това развитие на мача горчилка не може да има. Нашите момчета дадоха всичко от себе си. Самият факт, че играхме финал след толкова години, говори, че имаме едно страхотно поколение, което постигна неочаквани резултати. Мисля, че тези момчета ще ни радват още дълги години", заяви за БТА Симеонов.

"Разликата беше, че италианският отбор успя да намери силата на своя сервис, което оказа решителна роля в развоя на мача. В първите два гейма и в четвъртия гейм нашите момчета се държаха, но в съвременния волейбол сервис със 120 километра в час се контролира много трудно. Комплименти за всички, които работят с тези състезатели и за самите тях. Пожелавам им много здраве и много бъдещи успехи", каза още той.

Двукратният олимпийски шампион Николай Бухалов пък пожела на състезателите на Джанлоренцо Бленджини да постигнат още по-голям успех на следващите Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Емоцията беше голяма. Виждаме колко хора бях тук на площада. Това е един млад отбор, който тепърва трябва да чакаме да ни радва. Бих им пожелал да ни доставят най-голямата емоция на следващите Олимпийски игри, тъй като апетитът идва с яденето. Тези момчета направиха големи победи и смятам, че оттук нататък апетитът им към победите трябва да става още по-голям", коментира Бухалов.