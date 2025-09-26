Около 32% от децата на възраст между шест и девет години са с наднормено тегло и затлъстяване, съобщи специалист в Албена

Около 32% от децата на възраст между шест и девет години са с наднормено тегло и затлъстяване, съобщи проф. д-р Теодора Ханджиева – Дърленска в Албена, където се провежда първият национален конгрес за проучване на затлъстяването. Събитието съвпада с 30-годишнината на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания.

По думите на проф. д-р Ханджиева - Дърленска последни данни показват, че в България около 61% от населението над 18 години страда от наднормено тегло и затлъстяване, а хората със затлъстяване са 25%. “Такава е и средната стойност за населението в Европа. България е на шесто място по затлъстяване и наднормено тегло сред възрастните хора, на пето място – при децата”, допълни още тя.

Според специалиста все повече хора осъзнават, че затлъстяването е заболяване, а не естетичен проблем, и се обръщат към лекар. “Статистиката за България не се променя, за съжаление, от години, защото продължават неправилното хранене, стресът, недостатъчното движение. “Пандемията от Ковид-19 показа, че хората са уязвими да се разболеят от затлъстяване. Вероятността да се развие затлъстяване се дължи между 40 и 70 процента на гени”, подчерта проф. д-р Ханджиева-Дърленска.

“Статистиката показва, че един милиард хора по света са с наднормено тегло и затлъстяване, а прогнозата е, че 2035 година 50% от световното население ще бъде с наднормено тегло и затлъстяване”, каза още специалистът.

Ендокринологът д-р Райна Стоянова добави, че колкото по-рано се започне борбата срещу заболяването затлъстяване, толкова по-малък е рискът да се развият усложнения в бъдеще като захарен диабет, сърдечна недостатъчност, заболявания на ставите, онкологични заболявания и други.

“Пандемичното разпространение на затлъстяването налага да се предостави възможност на пациентите, които живеят със затлъстяване, да може да им се осигуряват медикаменти по здравна каса и се работи в тази посока. В много от европейските държави това е възможно, но в България все още здравната каса не покрива средствата, когато пациентът, например, има само затлъстяване без придружаващ захарен диабет”, обясни ендокринологът.

Проф. д-р Ханджиева-Дърленска добави, че по нейни наблюдения, българинът има все по-висока здравна култура. “Все повече българи се интересуват, търсят специалист по хранене, за да намалят риска от заболявания, да стареят здравословно. Виждам промяна, става бавно, но все повече се променя схващането на българина за ценноста здраве”, завърши тя.

Ваканционно селище „Албена“ е домакин на първия национален конгрес за проучване на затлъстяването, който започна днес и ще продължи до 28 септември.