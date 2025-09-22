Търговище отбеляза Деня на Независимостта с разходка в миналото на града и забавления в местността Парка. Екскурзоводът от Регионалния исторически музей Веселин Бонев поведе поход към средновековния и античен град Мисионис и изнесе беседа за историята на града, считан за първообраз на днешно Търговище.

Дошлите на празника имаха възможност да се насладят на фолклорна програма под надслова „Празник с „Омая“. Тя е инициирана от местният фолклорен клуб „Омая“, който отбелязва с поредица инициативи своята пета годишнина. Организатори на честванията на Деня на независимостта на открито в района на местността Парка са Община Търговище и танцьорите от „Омая“.

В зоната за отдих в Парка бяха обособени кътове за развлечения на малки и големи. За децата бяха подготвени игри и забавления с аниматор. Подготвени бяха кътове за месене и разточване на гьозлеми и бухти. А в специално подреден битов кът желаещите можеха да се преоблекат в народни носии и да запечатат визията си в снимка за спомен.

Празничният ден продължава с младежки рок концерт – „Рок за независимост“. В 18:00 ч. на спортната площадка „Стадиончето“ зад Центъра за младежки дейности и инициативи ще излязат тийн бандите „Истерия“, „Образцов дом“ и „17’s Connection“. Младежите ще представят кавъри на популярни рок песни, както и авторски песни, носещи посланията за отстояване на личната свобода и правото на избор. Входът за концерта е свободен.

По повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България, кметът на Търговище Дарин Димитров поздравява жителите и гостите на града, отбелязвайки, че този исторически акт демонстрира куража, зрелостта и готовността на народа ни да живее в суверенна държава и да бъде равноправен на останалите европейски народи.

„Независимостта е завет и отговорност – тя ни задължава да пазим постигнатото, да бъдем единни и да работим за бъдещето на нашата Родина. Нека днес се гордеем с делото на предците си и с общи усилия градим по-добро и достойно бъдеще за децата си“, пожелава Димитров.