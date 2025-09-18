Приключи протестът на партия „Възраждане“ пред парламента, движението вече е свободно

Приключи протестът на партия „Възраждане“ на площад "Княз Александър l" пред Българската народна банка (БНБ). Движението в района вече не е блокирано.

По-рано днес протестиращите се събраха пред парламента, носейки български и руски знамена, както и плакати с послания като: "Оставка, съд и затвор срещу ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ, ИТН!" и "Бъдещето е на суверенните държави". Гражданите скандираха: "Оставка".

Лидерът на партията Костадин Костадинов се присъедини към протестните действия след гласуването на петия вот на недоверие към правителството и посочи, че резултатът от вота не е изненадващ.

И петият вот към кабинета „Желязков“ също беше неуспешен. Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се.