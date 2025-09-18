Временно се променя организацията на движение по магистрала „Тракия“ в Софийска област поради геодезическо заснемане и асфалтови дейности

Днес временно ще се променя организацията на движение по магистрала „Тракия“ в Софийска област за извършване на геодезическо заснемане и частични ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 8:00 до 18:00 ч. в отсечката от 24-ти до 34-ти километър на магистралата, в посока Бургас, движението поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка. Предвидените дейности ще се изпълняват в аварийната лента на магистралата.

От 9:00 до 19:00 ч. ще се работи и между 26-и и 24-ти километър, в посока София, и между 23-ти и 24-ти километър, в посока Бургас. В участъците ще се извършват асфалтови дейности в изпреварващите ленти в двете посоки, като движението ще преминава в активните ленти.

От АПИ апелират водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, както и да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи.

До 19 септември (петък) за аварийни ремонти ще се ограничава движението в изпреварващата лента в два участъка на магистрала „Тракия“ в областите Сливен и Ямбол, съобщиха още от АПИ.