В Сливен се организира преброяване на бездомните кучета, могат да участват и доброволци

В изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в България в Сливен ще се проведе кампания по преброяване на бездомните кучета на територията на града и населените места, съобщиха от общинския пресцентър.

Преброяването ще се извърши през октомври по утвърдена методика. Ще се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видим собственик, както и приблизителната му възраст, пол, здравословно състояние и наличие или липса на маркировка за извършена кастрация.

За кампанията ще бъдат сформирани екипи от представители на Общината, кметове и кметски наместници. В тях могат да се включат и доброволци – представители на организации за защита на животните или други физически и юридически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

Срокът за подаване на документи за участие е до 15 септември в отдел „Екология“ на Общината. Изискват се заявление в свободен текст и копие от документ за самоличност.

Всяка година в общината се организират кампании за кастриране на домашни и бездомни животни. Последното безплатно кастриране на дворни кучета и котки в Сливен беше през месец тази година.