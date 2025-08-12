В Деня на младежта организация предлага 12 мерки за силна младежка политика

Създаване на самостоятелна институция в изпълнителната власт за планиране, изпълнение и мониторинг на младежката политика предлага Националният младежки форум (НМФ) във връзка с днешния Международен ден на младежта, съобщиха от организацията.

От форума предлагат 12 основни мерки за развитието на младежката политика в България. Някои от тях са включването на младежката политика като приоритет в програмите на политическите партии, учредяване на отделна парламентарна комисия по въпросите на младежта, увеличаване на финансирането за Националната стратегия за младежта 2021 – 2030 г. и подобряване на координацията между централната и местната власт.

От НМФ призовават институциите да се ангажират с реализирането на тези стъпки в партньорство с младежките организации, за да се осигури устойчива, справедлива и ефективна младежка политика в България.

По информация на отдел „Справочна“ на БТА, Международният ден на младежта се отбелязва на 12 август от 2000 г. с цел да се поощри диалога между младежите от различни култури и между поколенията. Темата за 2025 г. е „Местните действия на младежите за Целите за устойчиво развитие и занапред“, като акцентът е да се подчертае ролята на младежите за превръщането на глобалните цели в реалност. По данни на ООН половината от хората на Земята са на или под 30 години, като се очаква този процент до края на 2030 година да достигне 57. До 2050 г. младите хора под 25 години днес ще съставляват повече от 90 процента от работната сила в разцвета на силите си.