Хърватският президент нарече обидно изявление на гостуващия израелски външен министър Гидеон Саар, сравняващо военния опит на двете страни

Канцеларията на хърватския президент Зоран Миланович разкритикува днес изявление на гостуващия израелски външен министър Гидеон Саар, което прави аналогия между военния опит на двете страни, като го определи като "обидно", съобщи ХИНА.

„По време на посещението си в Загреб израелският министър сравни хърватската Отечествена война с израелската агресия срещу Газа – изявление, което е обидно за всички жертви на агресивната война срещу Хърватия“, се казва в прессъобщение на канцеларията на Миланович, цитирано от агенцията.

Саар пристигна на посещение тази сутрин в Загреб, където се срещна с министър-председателя на Хърватия, с председателя на парламента и външния министър.

„Неуместността на срещата с член на израелското правителство е ясно илюстрирана от днешното му изявление, в което той сравнява Отечествената война на Хърватия с агресията на Израел срещу Газа. Това е дълбоко обидно за Хърватия и за всички жертви на агресията срещу Хърватия – защото Хърватия се защитаваше, за разлика от Израел, който вилнее в Газа и убива десетки хиляди“, заявиха от канцеларията на президента Миланович.

Саар отбеляза по време на пресконференция в Загреб, че Израел е бил критикуван от някои политици в приятелски страни.

„Що се отнася до президента на Хърватия и някои други политици, това е жалко. Съжалявам, че сме атакувани в момент, когато сме подложени на атака от радикален ислям на всички фронтове. Отхвърлям същността на тези твърдения и бих искал да напомня на хората, че в миналото Хърватия също беше обвинявана в много неща, но в крайна сметка знаем какво наистина се е случило и знаем, че тези обвинения не са били справедливи“, каза израелският министър.

На въпроса защо президентът Миланович не се е срещнал с израелския министър, от канцеларията на президента отговориха, че истинският въпрос е защо изобщо Саар е бил поканен в Загреб и защо премиерът Андрей Пленкович, външният министър Гордан Гърлич Радман и председателят на парламента Гордан Яндрокович са избрали да се срещнат с него.

„В момент, когато израелското правителство и военни насилствено разселват цялото население на град Газа и подготвят нападение срещу град с един милион души, срещата с член на това правителство е на практика одобрение на израелската политика на насилие, етническо прочистване и военни престъпления“, се казва в изявлението, предоставено на ХИНА.

Хърватия трябва да започне процеса на признаване на държавата Палестина като първа стъпка към постигане на решение за две държави и траен мир в Близкия изток, а не да предлага „подкрепа на израелски служители, които недвусмислено стоят зад политика на война и насилие“, подчертаха от канцеларията на президента.

От службата също така критикуваха факта, че „целият център на Загреб беше блокиран с часове днес заради Саар – нещо, което не се случва дори когато далеч по-изтъкнати и важни гости посещават Хърватия“.