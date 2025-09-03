Военнослужещи от Албания и Косово проведоха учение за изграждане на военни мостове

Военнослужещи в инженерните войски на Косовските сили за сигурност (КСС – FSK) и на Въоръжените сили на Република Албания (FARSH) проведоха специализирано учение по изграждане на военни мостове от типа "Mabey & Johnson" в Косово, предаде КосоваПрес, като се позова на съобщение на КСС.

В съобщението се посочва, че вчерошното учение се осъществява на база на двустранните споразумения между албанските въоръжени сили и Косовските сили за сигурност, които имат за цел сътрудничество в областите от взаимен интерес и надграждане на професионалните и оперативните способности на двете сили.

Учението беше наблюдавано от военното аташе на Албания в Косово полковник Бечир Тафили и командира на инженерните войски в рамките на КСС Агрон Джекай. В съобщението на Косовските сили за сигурност се посочва, че двамата са подчертали значението на подкрепата между двете сили.