Аджерпрес: Румъния е четвърта сред страните с най-евтини жилища в Европа през 2024 г.

Румъния е на четвърто място в класацията на европейските страни с най-евтини жилища, след Турция, Босна и Херцеговина и Албания, със средна цена от 1676 евро/кв.м през 2024 г., което е с 11,5% повече в сравнение с 1504 евро/кв.м през 2023 г., предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на специализирано проучване на „Делойт“ (Deloitte), публикувано вчера.

Най-скъпи са жилищата в Люксембург със средна цена от 8 760 евро/кв.м през 2024 г.

Проучването на „Делойт Пропърти Индекс 2025“ (Deloitte Property Index 2025) анализира данни от големите градове в 28 държави (21 от които са в Европейския съюз). Като цяло, 18 от 28-те държави отчитат увеличение на средните цени на жилищата, като най-значителното е в Полша (+19,3%) и Албания (+16,5%), докато забележимо намаление се отчита в Турция (-12%), Люксембург (-3,4%) и Нидерландия (-2,3%).

Цени под 2000 евро/кв.м се срещат само в Гърция (1792 евро/кв.м) и Румъния, като се отбелязва, че няма данни за средната национална цена за България и Ирландия.

„Цените на жилищните имоти в Европа продължават да отразяват сложно взаимодействие между ограниченото предлагане на нови жилища, а именно нарастващите разходи за строителство, по-строгите условия за финансиране и по-сложните регулации, и опасенията относно икономическите перспективи и развитието на жизнения стандарт в анализираните страни. Румъния е сред страните, където цените се увеличиха през 2024 г. на фона на високо търсене и недостиг на нови жилища, и тенденцията продължава, поне в краткосрочен план, предвид увеличението на ДДС до 21% за нови жилища (включително тези, които се ползват с намалена ставка) и несигурността относно правилата за градско планиране, главно в Букурещ. От друга страна, възобновяването на инфлацията поддържа високи разходите за финансиране, което прави ипотечните кредити, които до голяма степен подкрепиха пазара през 2024 г., по-малко достъпни“, каза Ирина Димитриу, партньор в Reff & Associates | Deloitte Legal.

В класацията на градовете най-високите цени в Румъния са регистрирани в Клуж-Напока, съответно 2770 евро/кв.м и Брашов (1897 евро/кв.м), докато Букурещ е на трето място с 1757 евро/кв.м.

Авторите на проучването подчертават, че Румъния е сред европейските страни, в които най-скъпият град не е столицата, наред с Германия, където Мюнхен оглавява списъка с най-скъпи жилища, Италия с Милано и Испания с Барселона.

Подобна е класацията и на пазара на наемите, като най-ниски са наемите са в Пловдив, Варна и София в България (между 5,7 и 8 евро/кв.м.) и Патра в Гърция (7 евро/кв.м.).

В Румъния Букурещ и Клуж-Напока са наравно с най-високите наеми сред анализираните градове, средно по 10,3 евро/кв.м на месец, като и двата града отчитат повишение спрямо предходната година, следвани от Брашов, където наемателите плащат средно по 9,2 евро/кв.м на месец (подобно на 2023 г.).

Четиринадесетото издание на индекса на имотите на „Делойт“ разглежда развитието на пазара на жилищни недвижими имоти в 28 държави и 77 града през 2024 г. Всички цени, включени в анализа, са конвертирани в евро за сравними резултати.

