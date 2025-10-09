В името на истинските новини да си стиснем ръцете и да си сътрудничим без мисъл за пари, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев на среща на водещи новинарски агенции

В името на истинските новини да си стиснем ръцете и да си сътрудничим без мисъл за пари, обърна се генералният директор на БТА Кирил Вълчев към участниците в 39-ата конференция на мрежата за медийни иновации МАЙНДС Интернешънъл (MINDS International), която бе открита по-рано днес в хотел „Куиринале“ в Рим.

Пред около 150 делегати Кирил Вълчев представи как БТА си сътрудничи с другите национални новинарски агенции, както и емисията на БТА „Паралели“ с новини от партньорските агенции. Той участва в следобедна сесия заедно с представители на нидерландската агенция АНП, белгийската Белга, японската Киодо, Ройтерс, германската ДПА, турската Анадолска агенция.

БТА осигурява за българските медии новини за случващото се по света, както чрез договорите си с пет глобални агенции, на които плаща, така и по договори за партньорство и безплатна размяна на новини с 50 информационни агенции от Европа, Азия, Америка и Африка, каза Вълчев. Такива договори БТА има с националните новинарски агенции на 23 държави в Европа, 16 от които са членове на ЕС, включително германската ДПА и френската Франс прес.

БТА има договори с 16 новинарски агенции, членуващи в МАЙНДС: Анадолската агенция (Турция), АНП (ANP, Нидерландия), АМНА (Athens-Macedonian News Agency, Гърция), АНСА (ANSA, Италия), Агенция Франс прес, Асошиейтед Прес, АПА (APA, Австрия), Белга (Белгия), ДПА (DPA, Германия), ЕФЕ (EFE Испания), Киодо (Япония), ЛЕТА (LETА, Латвия), ЛУСА (ЛУСА, Португалия), ПАП (PAP, Полша), ПТИ (PTI, Индия), Ройтерс.

В 39-ата конференция на MINDS участват също заместник генералният директор Евгения Друмева, директорът на дирекция „Икономика“ Цветомира Маринова, директорът на дирекция „Архиви и справочна“ Десислава Севова и заместник-директорът на дирекция „Правнa, обществени поръчки и човешки ресурси“ и ръководител отдел „Правно обслужване“ Цветанка Паунова.

MINDS организира такива форуми за своите вече 26 членове два пъти годишно. В тях участват ръководители на информационни агенции и представители на различните дейности, които те развиват - редакция, стратегия, технологии, продукти и продажби. Конференциите са насочени към обмен на идеи и опит, както и възможност за проучване на сътрудничеството в много отношения.

MINDS International е създадена през 2004 г. като сдружение на водещи информационни агенции от целия свят за сътрудничество в областта на дигиталните информационни услуги.

В края на април 2022 г. БТА стана 23-тият член на организацията, нареждайки се до Ройтерс, Франс прес, Асошиейтед прес и други водещи новинарски агенции.