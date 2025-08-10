Испанският премиер Педро Санчес ще посети през септември за първи път Даунинг Стрийт 10 за двустранна среща с британския си колега

Председателят на испанското правителство Педро Санчес ще се срещне с Киър Стармър на 3 септември. Това ще бъде първото му посещение в резиденцията на британския пример на Даунинг Стрийт 10, съобщи испанската информационна агенция ЕФЕ.

Въпреки че испанецът е пътувал 4 пъти в Обединеното кралство, винаги е било за многостранни срещи на върха и никога не е имал двустранна среща с премиера на Великобритания в официалната му резиденция.

Не го направи нито по времето на Тереза Мей, нито при Борис Джонсън, нито при Лиз Тръс, нито при Риши Сунак - четиримата политици консерватори, които се изредиха на този пост, откакто Санчес стана министър-председател на Испания.

През 2019 г. Санчес отиде на Даунинг Стрийт със съпругата си Бегоня Гомес на прием, организиран от Джонсън по време на срещата на върха на НАТО, която се проведе в Лондон.

Срещата с лейбъриста Стармър бе уговорена след сключването на тристранното споразумение за Гибралтар между ЕС, Испания и Обединеното кралство.

Освен този въпрос, в дневния ред на разговорите ще бъдат ключовите теми от международния дневен ред - от новата митническа политика на САЩ до хуманитарната катастрофа в подложената на израелска обсада ивица Газа.