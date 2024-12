Бившият президент на САЩ Бил Клинтън беше приет в болница заради висока температура

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън разказва как филантропията му е позволила да продължи да прави промени в света, за да помага на другите, в новата си книга "Гражданин: Животът ми след Белия дом" (Citizen: My Life After the White House), публикувана от издателство Knopf, предаде Асошиейтед прес.