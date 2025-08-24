Подробно търсене

Регистрираното тази сутрин земетресение с магнитуд 4 в Румъния е с епицентър на 180 километра от Русе и на 460 километра от София

Димитрина Ветова
Регистрираното тази сутрин земетресение с магнитуд 4 в Румъния е на 180 километра от Русе и на 460 километра от София. Снимка: НИГГГ-БАН
София,  
24.08.2025 10:14
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано тази сутрин в района на град Фокшани, Румъния, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при Българската академия на науките (БАН).

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН земетресението е станало тази сутрин в 07:15 часа българско време.

Земният трус е с епицентър на 180 километра от град Русе, на 250 километра от град Плевен и на 460 километра от град София, информират сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

