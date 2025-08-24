Милан стартира сезона с поражение, Рома се справи с Болоня в Серия А

Милан допусна домакинско поражение от Кремонезе с 1:2, а Рома надделя над Болоня с 1:0 като домакин в срещи от първия кръг в италианската футболна Серия А. Начело във временното подреждане са отборите на Наполи, Кремонезе и Рома с по 3 точки в актива си.

Милан, с ветерана Лука Модрич в титулярния състав, преживя лош старт на кампанията си в шампионата. Въпреки контрола над по-голяма част от мача срещу Кремонезе, слабостите в защитата и някои грешки на футболистите на Милан позволиха на гостите да се възползват, осигурявайки си едва втората победа в Серия А на "Сан Сиро".

Сантяго Хименес беше близо до откриване на резултата за гранда от Милано в началото на двубоя и прати топката във вратата на противника в 20-ата минута, но голът не беше признат поради засада. На свой ред Кремонезе се възползва от възможността да окаже натиск върху неорганизирания Милан, принуждавайки вратаря Майк Менян да направи спасяване срещу Федерико Бонацоли.

Гостите поведоха в 28-ата минута, когато непокритият Федерико Баскирото с глава прати топката покрай Менян за 1:0. Милан отвърна на удара в първата минута на добавеното време на първата част, след като Страхиня Павлович отбеляза изравнителен гол за 1:1 при удар с глава от близко разстояние.

Подкрепен от разгорещена домакинска публика, тимът на Милан започна второто полувреме с поредица от удари към вратата на Кремонезе, но вратарят на гостите Емилио Аудеро не позволи топката да попадне в мрежата.

Кремонезе стигна до успеха с втори гол в 61-ата минута, когато Джузепе Пецела центрира в наказателното поле и Федерико Бонацоли реализира за 2:1 със страхотен изстрел.

В другия късен мач от първия кръг в Серия А отборът на Рома записа домакинска победа с 1:0 над Болоня, подпечатана с гол на 21-годишния бразилски защитник Уесли Франка в 53-ата минута.

Първенство на Италия по футбол, срещи от първия кръг в Серия А: Милан - Кремонезе 1:2 Рома - Болоня 1:0 Сасуоло - Наполи 0:2 Дженоа - Лече 0:0 по-късно днес: Каляри - Фиорентина Комо - Лацио Аталанта - Пиза Ювентус - Парма в понеделник: Удинезе - Верона Интер - Торино