Ювентус започна с победа сезона в Серия А, Аталанта и Пиза направиха равенство в първия кръг

Кремена Младенова
снимка: Fabio Ferrari/LaPresse via AP
Торино,  
25.08.2025 09:15
 (БТА)

Отборът на Ювентус се наложи над Парма с 2:0 като домакин в мач от първия кръг на сезон 2025/2026 в италианската Серия А, докато Аталанта и Пиза направиха равенство 1:1. Ювентус заема второ място във временното класиране с 3 точки, Пиза и Аталанта са съответно шести и осми с по 1 точки, а съставът на Парма се намира на последното, 20-о място в подреждането.

Дебютантът Джонатан Дейвид откри резултата за гранда от Торино в 59-ата минут след подаване от Кенан Йълдъз, а влезлият като резерва на мястото на Дейвид Душан Влахович оформи крайното 2:0 след отлична контраатака в 84-ата минута отново след асистенция на Йълдъз.

Ювенутс приключи двубоя с човек по-малко заради червения картон на Андреа Камбиасо в 83-ата минута.

През първото полувреме и двата отбора не стигнаха до много възможности за попадение, а Франсиско Консейсао от Ювентус беше най-близо до гола след удар с глава, който принуди вратаря на Парма Зион Сузуки да направи спасяване.

В друга среща от първия кръг Аталанта и Пиза завършиха при 1:1.

Гостите от Пиза поведоха в 26-ата минута след автогол на шведския национал Исак Хиен, а Джанлука Скамака изравни в 50-ата минута.

Първенство на Италия по футбол, срещи от първия кръг в Серия А:

Аталанта - Пиза     1:1
Ювентус - Парма     2:0
Каляри - Фиорентина 1:1
Комо - Лацио        2:0

по-късно днес:
Удинезе - Верона
Интер - Торино

от събота:
Милан - Кремонезе   1:2
Рома - Болоня       1:0
Сасуоло - Наполи    0:2
Дженоа - Лече       0:0

Свързани новини

24.08.2025 21:28

Комо победи Лацио в Серия А, Каляри изравни на Фиорентина в края

Отборът на Комо започна новия сезон в Серия А с победа над Лацио с 2:0. Първото полувреме на мача завърши без попадение, но веднага след почивката Анастасиос Дувикас откри резултата за домакините - 1:0. Двадесет и пет минути по-късно Николас Пас
24.08.2025 08:25

Милан стартира сезона с поражение, Рома се справи с Болоня в Серия А

Милан допусна домакинско поражение от Кремонезе с 1:2, а Рома надделя над Болоня с 1:0 като домакин в срещи от първия кръг в италианската футболна Серия А. Начело във временното подреждане са Наполи, Кремонезе и Рома с по 3 точки в актива си
20.08.2025 15:16

Ювентус се договори с косоварското крило на Лил Едон Жегрова

Ювентус вече е постигнал съгласие за трансфера на косоварското крило на Лил Едон Жегрова, пише вестник "Тутоспорт". Жегрова дълго време беше една от първите цели на дуета Дамиен Комоли и Франсоа Модесто, които движат трансферната политика на клуба

