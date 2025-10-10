Златан Ибрахимович похвали качествата на сръбския защитник на Милан Страхиня Павлович

Легендарният бивш шведски национал Златан Ибрахимович вярва, че сръбският футболист Страхиня Павлович може да подобри още играта си.

24-годишният Павлович беше привлечен в Милан през лятото на 2024-а от РБ Залцбург за 18 милиона евро. След дебютен сезон в Серия А, изпълнен с колебания, сърбинът се утвърди като един от лидерите на защитата на италианския гранд.

Говорейки за млади играчи, които биха могли да бъдат изненадата на сезона, Ибрахимович специално открои сръбския бранител, за когото се твърди, че е наблюдаван от Барселона.

"Павлович все още може много да се подобри", заяви Ибрахимович в интервю за италианския вестник Gazzetta dello Sport.

"Той има потенциал, физическа мощ и правилен манталитет. Ако продължи по този път, ще бъде много важен за Милан", коментира още Златан Ибрахимович, който в момента е съветник в клуба.