Виктор Бонифейс продължава с медицинските тестове в Милано преди трансфера си в Милан

Нападателят на Байер Леверкузен Виктор Бонифейс ще премине четвърти медицински преглед преди потенциалния си трансфер в Милан, тъй като има съмнения дали сделката може да се осъществи по план, съобщава италианският вестник "Гадзета дело Спорт".

Двата клуба вече са се споразумели за договор под наем на футболиста от 5 милиона евро. Обсъжда се и опция за покупка на стойност 24 милиона евро.

Бонифейс е пътувал до Милано в петък, като първо е преминал медицински преглед в болница "Ла Мадонина", а физическото му ниво е било оценено в "Сентро Амброзиано".

След това от Милан са провели допълнителни тестове на футболиста в болница "Галеаци" с доверен ортопед. Процесът ще продължи днес.

Като причина за повторните прегледи се посочват двете контузии на кръстните връзки, които Виктор Бонифейс имаше по време на престоя си в Будьо/Глимт в Норвегия. Миналия сезон той също се бореше с мускулни проблеми.

24-годишният Бонифейс се присъедини към Байер Леверкузен преди две години от белгийския Сен Жилоаз.