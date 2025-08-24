Подробно търсене

С концерт на Васил Найденов Албена ще отбележи 56-ия си рожден ден днес

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
к.к. Албена ,  
24.08.2025 08:52
 (БТА)
Ваканционно селище Албена отбелязва 56 години от своето основаване на 24 август. Тази година в кулминацията на празничната програма концерт ще изнесе Васил Найденов, посочват от комплекса. За празника ще има още и огромна торта, изработена от топ кулинарите на комплекса. 

Изненадите за празника започнаха още в началото на седмицата, когато туристите и гостите на курортния комплекс имаха възможност да посетят различни мероприятия и концерти, посветени на годишнината. 

"Програмата в неделя започва от 21:00 часа с изпълнения на Васил Найденов. Торта от 2000 парчета и сладолед очакват гости в пространството между плажния клуб "Ганвие" и Базара. Ще има и празнична заря. Автърпартито след 23 часа  е поверено на DJ Теди Джорджо", посочват още от управата на Албена. 

От ваканционното селище отчитат 10 процента ръст на туристите в сравнение с миналата година, като най-големият пазар е немският, който съставлява 44 на сто от всички туристи. Българските туристи са се увеличили с 14 процента, а румънските със 7 процента. Гостите от Франция, Полша, Чехия, скандинавските страни са на нивото на миналата година.

Курортният комплекс ще работи активно и през месец септември с много конгреси и спортни мероприятия. Продължават и резервациите за т.нар. нисък сезон, когато цените са по-ниски. 

