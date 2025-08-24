Съветниците в Брегово ще преразгледат решение за допълнително възнаграждение на заместник-кмета на общината

На извънредно заседание съветниците в Брегово ще преразгледат решение за определяне на допълнително възнаграждение на заместник-кмета на общината. То е върнато със заповед на Областния управител на област Видин. Това показва проектът на дневен ред на сайта на общината.

С решение от 11 август Общинският съвет е определил допълнително възнаграждение в размер на 1000 лева на кмета и заместник-кмета на общината, както и на кметовете на кметства. Областния управител е върнал решението за ново разглеждане в частта относно възнаграждението на заместник-кмета като незаконосъобразно. Съгласно мотивите Общинският съвет е взел решението при липса на материална компетентност, защото само кметът на общината има правомощия да определя трудовото, вкл. допълнителното, възнаграждение на заместник-кмета. Освен това решението на Общинския съвет не е мотивирано, е посочено още в заповедта на Областния управител на област Видин.

Заседанието е насрочено за 9:15 часа в заседателната зала на Общинския съвет.