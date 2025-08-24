Подробно търсене

Поклонението пред проф. Венцеслав Николов е днес в София

Поклонението пред проф. Венцеслав Николов е днес в София
Поклонението пред проф. Венцеслав Николов е днес в София
Проф. Венцеслав Николов. Снимка: Даниел Димитров/БТА
София,  
24.08.2025 06:15
 (БТА)

Поклонението пред проф. Венцеслав Николов ще се състои днес, 24 август, от 13:30 ч. в храма „Св. Седмочисленици“, в град София, съобщиха близки на изтъкнатия български виолончелист, педагог и писател.

Във фоайето на арт център „Сити марк“, където музикантът изнасяше своите концерти през последните години, е отворена паметна книга. Желаещите могат да посетят центъра на 25, 26 и 27 август от 10:00 до 14:00 ч., за да напишат своите думи за професора. 

Проф. Венцеслав Николов e роден в Русе през 1943 г. Първите си концерти изнася 14-годишен, на 23 години е дебютът му със Софийската филхармония в премиерното за България изпълнение на Концерт номер 1 от Шостакович под палката на Добрин Петков. Развива интензивна концертна дейност - солист е на симфонични оркестри, изнася камерни концерти, концертни турнета из цяла Европа, Северна и Централна Америка.

Освен виолончелист и диригент, той е професор по камерна музика в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров", педагог, писател белетрист, ерудит. Репертоарът му обхваща над 400 произведения от класиката до съвременността - от виолончелови концерти до виртуозни миниатюри. Множество съвременни композитори са му посветили свои творби. Създател е на лятната академия на остров Фьор в Северно море, води курсове и семинари в Баден-Баден, в Швейцария, Италия, САЩ, както и майсторски класове в България. Автор е на над десет книги.

/АКМ / ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

18.08.2025 18:50

Отиде си проф. Венцеслав Николов

Почина проф. Венцеслав Николов – музикант, преподавател и духовен водач на поколения творци, съобщиха от Министерството на културата (МК). „Загубата на проф. Николов е тежка не само за българската музикална общност, но и за световната. Отиде си един
16.12.2022 14:27

Проф. Венцеслав Николов: Времето обикновено не разбира съвременниците си

Проф. Венцеслав Николов пред БТА, в разговор с Даниел Димитров – за музиката и приятелите, за срещите с Мстислав Ростропович и Янош Старкер, за смелостта и шегите, които си прави с хора, и юбилея, който му предстои през април 2023 г. И още: Лесно ли се избира път, когато човек има много интереси и възможности? Би ли искал да живее във времето на великите композитори и има ли според него днес големи композитори? Защо не харесваме съвременната музика и какво е неговото обяснение. Защо не е свирил само в Австралия? Останаха ли неразказани истории от виолончелото, на което свири? Откъде идва вдъхновението и как се подхранва въображението му за писане?

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:04 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация