23-тото издание на Националните студентски игри "Летен университет" се организира от НПСС в Китен

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) във висшите училища организира 23-тото издание на Националните летни студентски игри "Летен университет", които ще се състоят от днес до 31 август в курортното селище Китен, съобщиха от НПСС.

"Летен университет" е проект на Националното представителство на студентските съвети, започнал като "Национални студентски игри" през 2002 г., организиран вече 23 години и имащ за основна цел да създаде условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища.

Инициативата ще включва спортни състезания по футбол, волейбол, плажен тенис и различни турнири; социална програма; лекции и обучения.

Спортните събития на "Летен университет" ще се състоят на територията на хотел "Грийн парк" (Green park) в Китен и на плажа "Атлиман".

"Чрез провеждането на "Летен университет", ние, от Националното представителство на студентските съвети, целим да създадем предпоставки за активна социално-образователна отговорност и развиване на масовия спорт сред студентите. В рамките на проекта, който ще продължи осем дни в курортното селище Китен, студентите ще имат възможност да участват в масови спортни мероприятия, организирани от НПСС. Право на участие имат всички студенти от висшите училища в България", отбелязват организаторите.

Първото издание на летните студентски игри се е състояло в Кранево, община Балчик. В по-късен етап проектът е наречен вече "Летен университет". През 2009 г. инициативата приема наименованието Национални летни студентски игри "Летен университет".