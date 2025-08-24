Подробно търсене

6Fest продължава в София с гостуване в парк "Гео Милев"

6Fest продължава в София с гостуване в парк "Гео Милев"
6Fest продължава в София с гостуване в парк "Гео Милев"
Снимка: 6Fest
София,  
24.08.2025 06:30
 (БТА)

Днес, 24 август, поредицата „Карнавал с 6Fest в парка“ продължава с гостуване в парк „Гео Милев“, около паметника на Георги Аспарухов-Гунди. Ще има дневно и светлинно шествие с три карнавални кукли – „Извънземните“, както и работилница по улични и карнавални изкуства, насочена към деца и младежи. Последното събитие от „Карнавал с 6Fest в парка“ е в Западен парк на 10 септември.

БТА припомня, че в петък вечерта по алеите на Градската градина и пред Народния театър „Иван Вазов" премина шествието на светещите карнавални кукли на 6Fest – „Приказни животни“. 

Вчера, 23 август, бе второто карнавално шествие по пешеходната зона на бул. „Витоша“. От пресечката с ул. „Алабин“ в посока бул. „Патриарх Евтимий“ се изявиха артисти на кокили и в маскоти, като петима от причудливите герои на Луис Карол от „Алиса в страната на чудесата“ – Алиса, Белия заек, Шапкаря, Картата и Царицата. В събитието участва Matrix Entertainment – цирково-театрална формация от Нови Сад, Сърбия. 

/ДД

/АКМ / ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

22.08.2025 21:55

Пожелавам си 6Fest да стане един от големите улични фестивали, каза пред БТА организаторът му Момчил Цонев

Пожелавам си 6Fest (шест Фест) да стане един от големите улични фестивали. Пожелавам си да стигне до повече български градове. Това каза пред БТА организаторът на фестивала Момчил Цонев, по повод карнавалните шествия и куклен театър, които гостуват
21.08.2025 19:37

"Палечка" оставя поука и за малките, и за големите, каза пред БТА актрисата Илона Господинова

"Палечка" оставя поука и за малките и за големите. Това каза пред БТА актрисата от театър "Гестус" (Благоевград) Илона Господинова по повод днешното представяне на кукления спектакъл "Палечка" на лятната сцена в Борисовата градина. Спектакълът е

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:02 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация