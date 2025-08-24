6Fest продължава в София с гостуване в парк "Гео Милев"

Днес, 24 август, поредицата „Карнавал с 6Fest в парка“ продължава с гостуване в парк „Гео Милев“, около паметника на Георги Аспарухов-Гунди. Ще има дневно и светлинно шествие с три карнавални кукли – „Извънземните“, както и работилница по улични и карнавални изкуства, насочена към деца и младежи. Последното събитие от „Карнавал с 6Fest в парка“ е в Западен парк на 10 септември.

БТА припомня, че в петък вечерта по алеите на Градската градина и пред Народния театър „Иван Вазов" премина шествието на светещите карнавални кукли на 6Fest – „Приказни животни“.

Вчера, 23 август, бе второто карнавално шествие по пешеходната зона на бул. „Витоша“. От пресечката с ул. „Алабин“ в посока бул. „Патриарх Евтимий“ се изявиха артисти на кокили и в маскоти, като петима от причудливите герои на Луис Карол от „Алиса в страната на чудесата“ – Алиса, Белия заек, Шапкаря, Картата и Царицата. В събитието участва Matrix Entertainment – цирково-театрална формация от Нови Сад, Сърбия.

/ДД