Историческа възстановка припомня бойните действия, довели до освобождението на Ловеч

С историческата възстановка „Ловеч – героизъм и саможертва“ на площад „Екзарх Йосиф I“ ще бъдат пресъздадени бойните действия от 20–22 август 1878 г., довели до второто освобождение на Ловеч от османско иго преди 148 години, съобщиха организаторите.

Участниците ще припомнят героичния подвиг на Цачо Шишков – човекът, който загива в пламъците на своята подпалена къща, но с делото си спасява живота на десетки ловчалии от сигурна смърт.

В пресъздаването на живата картина ще се включат представители от регионални клонове на Национално дружество "Традиция", фолклорна формация "Магия" и доброволци - над 100 участници, които ще демонстрират бойните действия, униформи, военна тактика и атмосферата от онези съдбовни дни.

Възстановката се представя в Ловеч вече за трети път, но за първа година ще бъде в центъра на града.

Организатори са от Сдружение „Васил Левски – Апостола“ с финансовата подкрепа на Община Ловеч и приятели.