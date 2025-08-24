Подробно търсене

Австралия върна откраднати археологически артефакти на Украйна

Илиян Цвейн
Операта в Сидни осветена с цветовете на националното знаме на Украйна, 28 февруари 2022 г., Снимка: AP/Mark Baker, архив
Сидни,  
24.08.2025 06:40
 (БТА)
Австралия върна на Украйна два археологически артефакта, които са били незаконно изнесени от страната в края на 2023 г., предаде ДПА.

Австралийският министър на изкуствата Тони Бърк официално предаде предметите на украинския посланик в Австралия Васил Мирошниченко по време на събитие в събота в Сидни, посветено на Деня на независимостта на Украйна, който се отбелязва днес, 24 август.

Днес се навършват 34 години от обявяването на независимост на Украйна след разпадането на Съветския съюз, както и три години и половина от началото на пълномащабната инвазия на Русия срещу страната.

Върнатите на Украйна предмети са желязна стрела от 12-ти или 13-ти век и медальон от третото хилядолетие преди Христа, който вероятно е бил традиционно украшение в т.нар. ямна култура.

Австралийското правителство заяви, че артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера.

"Връщането на тези предмети отразява непрекъснатия ангажимент на Австралия да се бори с незаконния трафик на културно наследство във всички страни, особено в тези, които страдат от бедата на войната", заяви Бърк в изявление.

"Тези предмети са част от историята и наследството на украинския народ, които трябва да бъдат съхранени за бъдещите поколения", отбеляза той.

Свързани новини

19.07.2025 06:00

Австралия каза, че е доставила танкове "Ейбрамс“ на Украйна

Австралийското правителство обяви, че е доставило танкове M1A1 „Ейбрамс“ на Украйна като част от пакет от 245 млн. австралийски долара (прибл. 267 млн. лева), който ще помогне на страната да се защити срещу Русия, предаде Ройтерс. Австралия, един от
18.06.2025 05:43

Австралия за първи път наложи санкции на руския сенчест флот

Австралия за първи път наложи санкции на 60 кораба от руския сенчест флот, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на австралийското правителство. Австралия вече наложи и няколко пакета други санкции на Русия в отговор на нейната инвазия в



